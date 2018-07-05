Спецназ США против спецназа России: кто победит в открытом столкновении

Американский спецназ превосходит в штурмовой мощи российский, который не направлен на наступательные действия.

Техническое оснащение спецназа армий России и США сравнило издание National Interest.

Одним из самых больших преимуществ США является наличие у них беспилотных летательных систем, в частности беспилотников MQ-Predator и MQ-Reaper, отмечает издание.

Эти летательные аппараты могут нести вооружение и поддерживать огнем сухопутные отряды, а также обнаруживать и отслеживать цели почти в любое время суток с помощью тепловизоров и приборов ночного видения.

Армия РФ применяет беспилотники лишь для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа. В распоряжении российских сил есть такие аппараты, как "Форпост" и "Орлан-10". Российский аппарат не способен нести оружие, что ограничивает его возможности по прямой атаке целей.

Самыми высокотехнологичными устройствами в арсенале США являются миниатюрные тепловизоры и усовершенствованные приборы ночного видения. Технология позволяет повысить детализацию и понизить уровень расплывчатости изображения, пишет National Interest.

В российских приборах ночного видения НСПУ и 1ПН93 технология с белым фосфором не применяется. Эти системы подходят больше для оборонительных позиций, а также для наблюдения.

По информации National Interest, спецназы США и Россию имеют различные задачи. Российские спецназовцы сильны в оборонительных действиях и при наблюдении, а американский спецназ – это штурмовая сила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США раскритиковали хваленые самолеты Путина.