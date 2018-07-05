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Спецназ США против спецназа России: кто победит в открытом столкновении

1.9тЧитать новость на украинском

Американский спецназ превосходит в штурмовой мощи российский, который не направлен на наступательные действия.

Техническое оснащение спецназа армий России и США сравнило издание National Interest.

Одним из самых больших преимуществ США является наличие у них беспилотных летательных систем, в частности беспилотников MQ-Predator и MQ-Reaper, отмечает издание.

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Эти летательные аппараты могут нести вооружение и поддерживать огнем сухопутные отряды, а также обнаруживать и отслеживать цели почти в любое время суток с помощью тепловизоров и приборов ночного видения.

Армия РФ применяет беспилотники лишь для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа. В распоряжении российских сил есть такие аппараты, как "Форпост" и "Орлан-10". Российский аппарат не способен нести оружие, что ограничивает его возможности по прямой атаке целей.

Самыми высокотехнологичными устройствами в арсенале США являются миниатюрные тепловизоры и усовершенствованные приборы ночного видения. Технология позволяет повысить детализацию и понизить уровень расплывчатости изображения, пишет National Interest.

В российских приборах ночного видения НСПУ и 1ПН93 технология с белым фосфором не применяется. Эти системы подходят больше для оборонительных позиций, а также для наблюдения.

По информации National Interest, спецназы США и Россию имеют различные задачи. Российские спецназовцы сильны в оборонительных действиях и при наблюдении, а американский спецназ – это штурмовая сила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США раскритиковали хваленые самолеты Путина.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видели мы этот "спецназ" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TDnhOu7aeo0 Ржали до слёз!
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Самая сильная армия Европы, вооруженная рогатками и пращами для сбивания всех типов беспилотников и пилотников, тут даже не обсуждается))
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