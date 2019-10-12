Спецназ США попал под обстрел Турции: Эрдоган оправдался

Турецкие военные, которые проводят полномасштабное наступление на севере Сирии, 11 октября обстреляли военнослужащих США в районе Корбань.

Как сообщает Newsweek, обстрел со стороны турецких военных был настолько мощным, что американцы рассматривали возможность открытия ответного огня. Однако, когда интенсивность обстрела уменьшилась, подразделения США приняли решение отойти с позиций.

По информации издания, в результате обстрела один американский солдат погиб, семеро военнослужащих ранены. Среди них, вероятно, есть американцы и двое французов.

Спецназ США попал под обстрел Турции Daily Sabah

Турция начала наступление после того, как президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону в воскресенье с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и отозвал американские войска, которые вели бои вместе с курдскими силами.

Также сообщается, что обстрел мог произойти по ошибке. В то же время, Турция отрицает, что это они обстреляли американскую базу и обвиняют курдов. Там убеждают, что целью обстрелов позиций недалеко от американского наблюдательного поста в Сирии были боевики, которые ранее обстреляли турецкую погранзаставу.

"Не может быть и речи об обстреле наблюдательного пункта США. Перед огнем было предпринято всех необходимых мер для того, чтобы американской базе не был нанесен ущерб", - сообщили в минобороны страны.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы. Рано утром передовая группа турецких сил вошла в Сирию в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Что происходит в Сирии и какими могут быть последствия – читайте в материале.

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