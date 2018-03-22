Специально оставили следы: российский журналист раскрыл замысел Москвы в отравлении Скрипаля

Отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери могло быть инспирировано российскими спецслужбами, чтобы мобилизовать электорат перед президентскими выборами.
Такое предположение в эфире программы "Кворум" на ObozTV сделал российский журналист Федор Клименко.
"Я более чем уверен, что это отравление Скрипаля было сделано специально с оставлением следов, которые ведут в Кремль. Очевидно, что это российская разработка, непосредственно перед выборами, чтобы это убийство было раскрыто, чтобы последовала возмущенная реакция Британии и мирового сообщества, которое показывает на Кремль. Кремль отреагировал", - отметил он.
По словам Клименко, эту технологию Владимир Путин и его окружение будет использовать и на протяжении следующего президентского срока.
"Все это ведет к тому, что в данном случае произошла возгонка этого состояния и это, я думаю, повлияло на ту явку, которую они хотели согнать на этих выборах. Такая ситуация будет продолжаться весь следующий срок Путина и опасность заключается в том, что они будут пытаться балансировать", - подчеркнул он.
При этом журналист добавил, что такая тактика может быть чревата очень серьезными последствиями для всего мира.
"То есть они будут делать постоянно какие-то провокации, но чтобы они не переросли в большую войну. В данном случае они могут где-то просто ошибиться и может случиться что-то более серьезное", - констатировал он.
Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.
Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.
Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.
Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.
15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.
16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.
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