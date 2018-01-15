Специалист по половой жизни глистов: Пионтковский поглумился над Путиным

Заявление президента России Владимира Путина о том, что труп Ленина в мавзолее ничем не отличается от мощей святых еще раз подтверждает "диагноз", поставленный ему убитым оппозиционером Борисом Немцовым.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

"Это не первое его странное заявление. Например, в ноябре прошлого года на встрече в женской аудитории, обсуждая проблемы демографии, он почему-то развернуто, в течение порядка 5 минут, с большим понимаем вопроса говорил о половой жизни глистов", - напомнил политик.

"Мы все удивляемся, а вот Борис Ефимович Немцов за 2 дня до своей гибели почти 3 года назад все это очень метко охарактеризовал в своем интервью украинскому телевидению: "Путин е*нулся". Причем, это произошло уже достаточно давно", - убежден Пионтковский.

Оппозиционер, находящийся в США в политических эмиграции, заметил: "Сейчас в Америке серьезно обсуждают вопрос о психическом состоянии президента Трампа, но, по-моему, больше назрел вопрос о состоянии другого президента".

Как писал "Обозреватель", в интервью для фильма "Валаам" на телеканале "Россия 1" Путин сравнил коммунизм с христианством, а тело Ленина в мавзолей - с мощами святых.