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29 января • обновлено в 11:19
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Спасли Россию! В ПАСЕ дали добро на предательскую для Украины резолюцию

4.1т
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В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств.

Документ сейчас находится в открытом доступе. Его автором является один из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландский левый депутат Тини Кокс.

В ПАСЕ дали добро на предательскую для Украины резолюцию

В ПАСЕ дали добро на предательскую для Украины резолюцию

РБК

В чем суть документа

Проект решения содержит два главных месседжа, которые на руку Кремлю:

  • В нем предлагается избежать введения против РФ каких-либо ограничений.

  • Утверждается, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Тут упоминается обмен заключенными, включая возвращение украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.

"Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы... Пока не уплачены проценты (за время задержки платежей), которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы", – убеждает автор документа.

Где "зрада"

В предложенном документе нет ни намека о многочисленных нарушениях прав человека со стороны России - как в аннексированном Крыму, так и на Донбассе.

Кроме того, не упоминается также и о притеснениях в самой России, о намерениях РФ изменить конституцию, чтобы не выполнять решения ЕСПЧ и тому подобное.

"Ассамблея подчеркивает, что она является важнейшей панъевропейской платформой, где может происходить политический диалог с РФ по ее обязательствам согласно Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - резюмирует автор документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим произошел не менее показательный факт. Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.

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Читайте все новости по теме "Нарушение прав человека в Крыму" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Нарушение прав человека в Крыму Нарушение прав человека в России Российско-украинский конфликт Санкции против России
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ccaной тряпкой по чубатом иблuщy,ннаааа! И волосатую торпеду в свидомию дyпy!
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Левченко Валерий
Левченко Валерий
А Гончаренко верещал об очередной гоп-перемоге над Россией в ПАСЕ? И что теперь делать делегации Украины после избрания Толстого вице-президентом ПАСЕ? Снова собирать манатки и искать в виде протеста на несостоявшийся гоп, где выход из ПАСЕ?
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4
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Лакеи вечные Европы, Ее духовные рабы, Вы извратили отчий опыт И предков предали гробы. По прихоти дурной холопы, Прислужники чужих затей, Вы сделались дерьмом Европы, Вы полюбили свист плетей. Вы предавали Русь стократно, Чужому — вверившись — уму. Вас Русь прощала, но обратно Тянули шею вы к ярму. Вам Родины милей — чужбина. И суждено вам потому Знать волю... ........................только господина! И вечно кланяться ему.
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