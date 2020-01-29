Спасли Россию! В ПАСЕ дали добро на предательскую для Украины резолюцию

В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств.
Документ сейчас находится в открытом доступе. Его автором является один из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландский левый депутат Тини Кокс.
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РБК
В чем суть документа
Проект решения содержит два главных месседжа, которые на руку Кремлю:
В нем предлагается избежать введения против РФ каких-либо ограничений.
Утверждается, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Тут упоминается обмен заключенными, включая возвращение украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива.
"Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы... Пока не уплачены проценты (за время задержки платежей), которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы", – убеждает автор документа.
Где "зрада"
В предложенном документе нет ни намека о многочисленных нарушениях прав человека со стороны России - как в аннексированном Крыму, так и на Донбассе.
Кроме того, не упоминается также и о притеснениях в самой России, о намерениях РФ изменить конституцию, чтобы не выполнять решения ЕСПЧ и тому подобное.
"Ассамблея подчеркивает, что она является важнейшей панъевропейской платформой, где может происходить политический диалог с РФ по ее обязательствам согласно Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - резюмирует автор документа.
Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим произошел не менее показательный факт. Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.
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