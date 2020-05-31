"Спасибо, сэр, ха-ха": Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск иронично ответил на поздравление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

Об этом он написал в Twitter в комментариях к записи Рогозина. Тот, обращаясь к директору NASA Джиму Брайденстайну, заявил, что знает, как он "стремился к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом". "Я желаю NASA успешно завершить перезапуск своей национальной системы транспортировки к МКС", – отметил глава "Роскосмоса", а также предложил США продолжить "сотрудничество в космической сфере".

Он также добавил: "Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX".

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", – ответил Маск на русском языке.

Как писал OBOZREVATEL, после успешного старта ракеты Илон Маск ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута. "Батут работает", – сказал американский изобретатель, вызвав смех аудитории.