Спасет кровь победивших COVID-19: ученые анонсировали прорыв в борьбе с коронавирусом

Ученые пришли к выводу, что кровь людей, переболевших коронавирусом, можно использовать для создания вакцины от COVID-19.

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Свои доводы они обосновывают тем, что переливание крови помогало при лечении дифтерии, испанского гриппа, а также кори и Эболы. Да и ВОЗ ранее заявила, что применение реконвалесцентной плазмы – один из надежных методов борьбы со смертельно опасными инфекциями, сообщает Reuters.

Отмечается, что Американское агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже разрешило использовать кровь переболевших коронавирусом людей для лечения пациентов, состояние которых оценивается как критическое.

По словам специалистов, реконвалесцентная плазма действует на организм человека не так, как вакцина. В частности, при вакцинации вырабатывается активный иммунитет и организм способен себя защищать от вируса. А плазма от человека, который перенес болезнь, позволяет выработать организму пассивный иммунитет.

Утверждается, что при введении такой крови организм человека заимствует чужие антитела, которые могут успешно бороться с болезнью. И хотя такой метод не может обеспечить пожизненную защиту человека от вируса, но может спасти его от смерти.

Добавим, что во Франции с 7 апреля тоже планируют начать клинические исследования с переливание плазмы крови людям с коронавирусом от пациентов, которые уже вылечились, передает Le Figaro.

Плазму возьмут у 200 пациентов, которые излечились менее 14 дней назад. Местные специалисты уверяют, что результаты исследования можно будет оценить через 2-3 недели. Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи установили, что люди с второй группой крови более уязвимы перед китайским коронавирусом COVID-19, а наиболее устойчивы с первой.

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