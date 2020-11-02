27-летний американский фермер Филип Волтон поселился в центральной Африке, в селе Массалата в Нигере. Американец создал ферму, на которой выращивал манго, разводил верблюдов , овец и птицу.

26 октября на нескольких мотоциклах к его дому подъехало шестеро бандитов, вооруженных автоматами. Они схватили Волтона и вывезли его в неизвестном направлении. Вскоре за жизнь американца потребовали выкуп.

В Нигере находится американский воинский контингент, здесь американский спецназ и беспилотники воюют с исламскими террористическими группировками. Однако для спасения заложников направили дополнительные силы.

Согласно данным трекеров, которые приводит War zone, с американской авиабазы Рота в Испании для спасения простого фермера стартовала настоящая армада: 4 десантных самолета МС-130 для дальних рейдов, 4 десантных конвертоплана CV-22, 1 тяжелый штурмовик АС-130J со 105 мм гаубицей и комплектом управляемых ракет и бомб, 1 базовый патрульный самолет Р-8А, и 6 воздушных танкеров КС-135R. Эти 16 воздушных кораблей должны были обеспечить переброску примерно на 3000 км, высадку, огневую поддержку и эвакуацию элитного спецподразделения - знаменитой "Команды Шесть" SEALS ВМС США.

Американская разведка обнаружила местонахождения заложника - на севере соседней страны - Нигерии, такой же нищей, с высоким уровнем преступности. И ночью 31 октября на головы африканским бандитам, которые решили подзаработать, обрушились лучшие бойцы крупнейшей сверхдержавы. Всех террористов на месте убили, одного взяли в плен. Заложник и американские военные не пострадали. Филип Волтон доставлен в посольство США.

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Президент США Дональд Трамп с гордостью сообщил, что за время его правления освобождено уже 55 граждан США, захваченных в заложники в 24 разных странах мира.

Да, можно сказать, это пиар, это выборы в США, но это полезный пиар, который правильно сочетается с целями государства. Американцы создали армию для защиты своих интересов по всему миру, и на таких реальных боевых задачах они отрабатывают проекцию силы в любой точке планеты. Эта операция обошлась во много миллионов долларов, это дорого, но влияние США и боеспособность стоят несравнимо дороже, и, безусловно, Америка может себе это позволить. Такова оборонная доктрина. ВС США построили систему, которая с уверенностью в успехе позволяет проводить операции такого рода с минимальным риском в совершенно незнакомом глухом уголке континента и в кратчайшие сроки. Американцы создали ССО не для того, чтобы тренироваться на базе, а чтобы постоянно решать любые возникающие кризисы, ведь только это есть гарантия, что спецназ будет готов к любой угрозе.

А в Украине пиар другой. Вспоминаем недавнюю операцию по спасению Ярослава Журавля, которую президент взял под личный контроль, но бойца так и не нашли в 500 метрах от наших позиций. Вспоминаем, как перед выборами президент направил на Донбасс для пиара 100 депутатов Слуг народа. А когда после выборов российские снайперы застрелили двоих наших бойцов - ни президент ни депутаты не приехали. Ни президент ни министр обороны даже не прокомментировали это событие - типа, не мешайте нам и дальше рассказывать про соблюдение "перемирия"! Что такое стандарты НАТО надо изучать вот на таких примерах...