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Спасали пожарные: с Папой Римским произошло ЧП

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Папа Римский Франциск застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь.

ЧП произошло из-за того, что в Ватикане в этот момент была проблема с электричеством. Об этом он сообщил Reuters.

Отметим, что на помощь Папе Римскому пришли пожарные. В результате инцидента проповедь началась на десять минут позже.

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

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"Я должен извиниться за опоздание, но я застрял в лифте на 25 минут", – признался Франциск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Франциск уволил одного из самых влиятельных кардиналов Ватикана. В Австралии его обвиняют в педофилии.

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Персона
Папа Римський Франциск
Место
Ватикан
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