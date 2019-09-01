Спасали пожарные: с Папой Римским произошло ЧП

Папа Римский Франциск застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь.

ЧП произошло из-за того, что в Ватикане в этот момент была проблема с электричеством. Об этом он сообщил Reuters.

Отметим, что на помощь Папе Римскому пришли пожарные. В результате инцидента проповедь началась на десять минут позже.

Папа Римский Франциск

"Я должен извиниться за опоздание, но я застрял в лифте на 25 минут", – признался Франциск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Франциск уволил одного из самых влиятельных кардиналов Ватикана. В Австралии его обвиняют в педофилии.

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