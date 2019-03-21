"Создадут вторую Украину!" Жириновский забил тревогу из-за событий в Казахстане

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский испугался, что после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана страна якобы может превратиться во вторую Украину.

Депутат нелегитимной Госдумы добавил, что в схватке за продвижение своей политики в Казахстане сойдутся шесть сил, пишет НСН.

"Там будут пророссийские силы биться за Казахстан. Проамериканские, проевропейские. Это три. Прокитайские — четыре, происламистские — пять. И проузбекские, среднеазиатские. Вот шесть кланов начнут борьбу. Начнется вооружение уйгуров , граница Казахстан — Китай станет неспокойной. С Узбекистаном всегда были спорные моменты. Там они могут нам создать вторую Украину: националисты перейдут на латиницу, будут окончательно выдавливать русских. Вполне возможны изменения в худшую сторону", — выразил обеспокоенность одиозный Жириновский.

Владимир Жириновский Пресс-служба Госдумы

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт-международник Андрей Каракуц считает, что, объявив о своей отставке, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самом деле сделал шаг на опережение в планах РФ провернуть в стране украинский или белорусский сценарий.

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что внезапный уход президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку продемонстрировал Кремлю, что даже партнеры не считаются с его мнением и решают дела государственной важности без одобрения Москвы.

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