Создатели "Новичка" – Германии: отравление Навального этим ядом привело бы к смерти

Создатели нервно-паралитического вещества "Новичок" уверены, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен не этим ядом.

Заявление немецких властей о том, что против Навального применили вещество из данной группы, они считают "политической ерундой", передает "РИА Новости".

Биохимик Леонид Ринк утверждает, что симптомы Навального не похожи на отравления "Новичком", заявив, что отравление политика этим ядом "привело бы к его смерти, а не к коме".

Еще один разработчик вещества Владимир Углев также назвал симптомы Навального нестандартными для отравления "Новичком".

"Первые признаки – это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут – сразу же в кому. Возможно, добавили что-то для прикрытия самого вещества. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа", – заявил Углев.

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