Создателя "Новичка" уличили в связях с режимом Асада

В записной книжке химика и одного из создателей вещества "Новичок" Леонида Ринка обнаружили телефонные номера российско-сирийского бизнесмена Мудалала Хури, который попал под санкции за помощь режиму Башара Асада.

Как сказано в материале "МБХ Медиа", все контакты Ринка сотрудники ФСБ РФ изъяли при обысках.

"Внимание корреспондента Центра управления расследованиями Сергея Канева привлек российско-сирийский бизнесмен Мудалал Хури, о деятельности которого стало известно после того, как он вместе со своим партнером, президентом FIDE Кирсаном Илюмжиновым попал под санкции США за помощь режиму Башара Асада. В контактах Ринка целых три его телефонных номера", - сказано в материале.

Леонид Ринк

Бывший сотрудник уголовного розыска в Москве сообщил изданию, что сотрудники ФСБ РФ попросили проверить контакты Ринка на предмет возможных покупателей отравляющих веществ.

"В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований", - сообщил он изданию

Согласно официальной позиции Минфина США, Хури представляет режим президента Сирии Башара Асада в России. Также, как минимум с 1994 года, он связан с денежными сделками в интересах сирийского правительства.

Также, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал подробности того, как действует яд "Новичок".

Отметим, что есть основания полагать, что именно "Новичком" отравили в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.