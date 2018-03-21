Создали Petro: Россия нашла способ обхода санкций США

Венесуэльская криптовалюта Petro была создана при помощи российских чиновников и бизнесменов с целью "подорвать" действие санкций США против обеих стран.

Как пишет издание Time, со ссылкой на одного из управляющих неназванного российского государственного банка, президент России Владимир Путин в 2017 году лично подписал данный проект, который курировался его советниками.

По данным источника, близкие к Путину люди рассказали ему, что создание криптовалюты является способом обойти санкции.

Издание отмечает, что во время церемонии запуска Petro 20 февраля в президентском дворце рядом с главой Венесуэлы Николасом Мадуро сидели российские советники, связанные с Кремлем: Денис Дружков и Федор Богородский. Первый является сооснователем и гендиректором криптовалютной биржи Zeus, а Богородский - директором компании Aero Trading. Мадуро поблагодарил их за борьбу против "американского империализма".

По словам члена оппозиции венесуэльского парламента Армандо Армаса, Россия таким образом "построила свою крепость" в Венесуэле и использует страну как "подопытного кролика" для экспериментов с криптовалютой.

В свою очередь в Кремле запрос журналистов проигнорировали, а в Министерстве финансов заявили, что РФ "никак не связана" с криптовалютой Petro.

Как писал "Обозреватель", недавно США расширили санкции против России.