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''Создал Ленин'': на росТВ нагло переписали историю Украины

1.6тЧитать материал на украинском

Израильский общественный активист Яков Кедми, который активно поддерживает Россию, озвучил абсурдный фейк о создании современной Украины Владимиром Лениным.

Пропагандист добавил, что он якобы дал стране не только промышленность, но и культуру. Бредовое заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Ленин

Владимир Ленин

24СМИ

"Кто создал современную Украину? Ленин дал Украине все индустриальные районы только для того, чтобы эта республика получила промышленную базу, которой у нее не было, культурную базу, которой у нее не было! Оттуда все появилось — от Одессы, Кременчуга и до Донбасса! И все это выбросили на помойку, растоптали, испохабили!" — возмутился сторонник путинского режима.

Новости
"Украину создала Россия": Соловьев сделал едкое заявление
Яков Кедми

Яков Кедми

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, с подобным тезисом выступал и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он заявлял, что Украина якобы обязана своим существованием "русскому миру", самыми яркими представителями которого являются Ленин и Екатерина ІІ.

Кроме того, Соловьев демонстрировал фейковую карту "разделенной" Украины, на которой почти все ее территории названы "подарками" российских правителей.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Ленин
Место
Россия
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
разве до Ленина Украина существовала? Скажите УНР, а вот фиг вам, это все мятежники и коллаборанты и как из соседней новости с Бондаренко они были заслуженно уничтожены или разогнаны.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украины как таковой нет тут Порошенко сам это признал. Даже день обяденения придумал. В этом году отмечали 100 обяденения Украины. Халы учите мировую историю
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А еще дедушка Сталин западенщину у супостатов отобрал и к неньке присоединил, а тов. Хрущев Крым подарил
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