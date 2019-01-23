''Создал Ленин'': на росТВ нагло переписали историю Украины

Израильский общественный активист Яков Кедми, который активно поддерживает Россию, озвучил абсурдный фейк о создании современной Украины Владимиром Лениным.

Пропагандист добавил, что он якобы дал стране не только промышленность, но и культуру. Бредовое заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Ленин 24СМИ

"Кто создал современную Украину? Ленин дал Украине все индустриальные районы только для того, чтобы эта республика получила промышленную базу, которой у нее не было, культурную базу, которой у нее не было! Оттуда все появилось — от Одессы, Кременчуга и до Донбасса! И все это выбросили на помойку, растоптали, испохабили!" — возмутился сторонник путинского режима.

Яков Кедми Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, с подобным тезисом выступал и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он заявлял, что Украина якобы обязана своим существованием "русскому миру", самыми яркими представителями которого являются Ленин и Екатерина ІІ.

Кроме того, Соловьев демонстрировал фейковую карту "разделенной" Украины, на которой почти все ее территории названы "подарками" российских правителей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!