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Союзу с Россией быть? В Беларуси заявили о прорыве

4.5т Читать материал на украинском

Беларусь и Российская Федерация согласовали концепцию дальнейших действий по интеграции.

Об этом заявил соруководитель рабочей группы по интеграции с белорусской стороны, министр экономики Дмитрий Крутой, передает Белта.

"Для президента, безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала. Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован", - сказал он.

По словам Крутого, есть несколько вариантов решения отдельных вопросов, которые предположительно будут обсуждаться на переговорах глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

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18 июля они примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств, где обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

17 июня президенты проведут неформальную встречу. Ожидается, что Лукашенко и Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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Валевич Борис
Валевич Борис
меняйте колхозника пока не поздно залезете в это грязное и коррупционное болото уже больше никогда не вылезете
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0
2
hunt andres
hunt andres
Валевич Борис, на алкаша-кондитера или квн-щика?
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0
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдому МАНДАйнутому бидлу придется и нефтепродукты в Словакии покупать!
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4
1
Пигин Макс
Пигин Макс
А как же "Рашка фсьё"?
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1

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