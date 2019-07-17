Союзу с Россией быть? В Беларуси заявили о прорыве

Беларусь и Российская Федерация согласовали концепцию дальнейших действий по интеграции.

Об этом заявил соруководитель рабочей группы по интеграции с белорусской стороны, министр экономики Дмитрий Крутой, передает Белта.

"Для президента, безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала. Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован", - сказал он.

По словам Крутого, есть несколько вариантов решения отдельных вопросов, которые предположительно будут обсуждаться на переговорах глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

18 июля они примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств, где обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

17 июня президенты проведут неформальную встречу. Ожидается, что Лукашенко и Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал мнение, что страна никогда не откажется от суверенитета и независимости и не станет придатком другого государства.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

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