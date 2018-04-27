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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Союзники опять предают Россию

4.1т

"В Казахстане появятся военные базы США", "Американцы получат доступ к казахстанским портам на Каспии", "Порт Актау станет базой Пентагона", "Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России"...

Такие истерические заголовки и комментарии, где правда перемешана с вымыслом, как по команде заполонили в последние пару дней ряд газет и интернет-ресурсов, - тех из них, что уже неплохо разместились в отрытых заново окопах холодной войны с заклятыми пиндосами. Однако, в какой уже раз выясняется, что в эти окопы не собираются залезать российские союзники по ОДКБ, и что обидно, самый серьезный из них, Казахстан.

Посольство Казахстана в России вынуждено было 26 апреля выступить с заявлением, в котором "просит считать утверждения российских СМИ об использовании казахстанских портов на Каспийском море американскими Военно-морскими силами безосновательными измышлениями из разряда фейковых новостей".

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Понятно же, что неоткуда взяться на Каспии кораблям ВМС США, - перевозка грузовых контейнеров производится по ж/д, затем на морском пароме, потом снова по ж/д - но нашенских конспирологов это не смущает, любо-дорого пугать и самому пугаться.

Поводом к "патриотическому расстройству" у некоторых коллег стало ратифицированное неделю назад казахстанским Сенатом, но не подписанное еще президентом Назарбаевым соглашение между Казахстаном и США об использовании портов на Каспийском море для транзита специальных(невоенных) грузов в Афганистан. Оно было заключено еще в далеком 2010 году в рамках договоренности Вашингтона не только с Астаной и другими постсоветскими государстами, но и с Москвой. Тогда речь шла о создании Северной распределительной сети, один из маршрутов которой проходил через Ульяновск. Хорошо помню, как в Кремле и на Смоленской площади тогда успокаивали отечественных "патриотов", что никакого предательства в этом соглашении нет и на родине Ильича не будет американской военной базы. И что это чрезвычайно выгодное коммерческое мероприятие, поскольку американцы готовы хорошо платить за надежную доставку питьевой воды для своих коммандос в Афганистане, стараясь сократить этот транзит через начиненный террористами Пакистан(Южная сеть).

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Но времена нынче другие, Америка - нам больше не партнер и в 2015 году Россия из "афганского" соглашения с ней вышла. Но из Афганистана США не вышли, что вынудило их корректировать новый маршрут транзита через Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан и Узбекистан и, соответственно, перезаключать с ними соглашения.

Нынешняя раздражительность самостоятельностью Казахстана, отыгрываемая Москвой через "ручные" СМИ, вполне укладывается в матрицу этакого системного недовольства Астаной, уклоняющейся идти в ногу с Россией, все круче вползающей в состояние автаркии.

Выпадением из рядов равнения на Старшего брата в Москве был расценен переход казахстанского алфавита с кириллицы на латиницу,

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Потом случилась неловкая история с Сергеем Лавровым, оказавшимся неготовым адекватно и уважительно отреагировать на сообщение о предоставлении Казахстаном безвизового режима для граждан США, впрочем, как и для граждан других западных стран. Астана не замедлила с жестким ответом Москве, дав четко понять, что Казахстан - суверенное государство, осуществляющее самостоятельно свою внешнюю политику.

Затем началась и вовсе скандальная кампания с обвинениями в адрес Казахстана в чуть ли не предательстве общих с Россией интересов, - Астана осмелилась воздержаться при голосовании в Совбезе ООН за российский проект резолюции по выработке приемлемого механизма контроля за применением химического оружия в Сирии. Казахстанский МИД ответил спокойным заявлением, поясняя, что страна является организатором Астанинского переговорного процесса по Сирии и стремится сохранять равноудаленность от противоборствующих сторон.

Похоже, нынешняя "история с географией", так удивительно синхронно раскручиваемая "правильно" ориентированной российской прессой, адресована казахстанcкому елбасы, мол, не стоит торопиться с выполнением обещаний, данных им во время недавнего, январского визита в США.

Думаю, что теперь следует приготовиться и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, ведь он в середине мая готовится также прибыть с визитом в Вашингтон.

А поскольку из Казахстана транзит американских грузов в Афганистан пойдет через узбекский Термез, и дальше, по знаменитому с советских времен "мосту Дружбы" над Аму-Дарьей, то, боюсь, не избежать Ташкенту подозрений российских "патриотов" в том, что и в Узбекистане появится американская военная база...

Ужас.

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Аркадий ДубновАркадий Дубнов
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Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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