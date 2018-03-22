"Соврали": у Путина иностранное СМИ обвинили в нарушениях на "выборах"

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев обвинил двух журналисток агентства Reuters в нарушении на выборах президента России.

Он заявил, что журналистки взяли по два заявления для голосования по месту пребывания. А этом, по его словам, является административным правонарушением, несмотря на то, что они не проголосовали. Об этом сообщает РБК.

"Вы соврали, написав, что вы не подавали заявление через портал госуслуг, вы умышленно совершили правонарушение. Мы проверим, довели ли вы его до конца, голосовали ли вы второй раз", – сказал Булаев.

Отмечается, что журналистки Мария Цветкова и Полина Никольская заявили на заседании Центризбиркома о возможности двойного голосования по системе "Мобильный избиратель", позволяющая голосовать по месту пребывания без посещения избирательных комиссий.

"Мы не голосовали дважды. Мы пришли, проголосовали по специальному заявлению и потом, чтобы проверить, есть ли мы в списках на других участках, мы пришли и проверили. Мы в списках были, нам было предложено проголосовать. Мы выяснили, что ваша система "Мобильный избиратель" не работает", – подчеркнула она.

По словам журналистки, они видели, как другие избиратели голосовали более одного раза. Цветкова спросила у членов Центризбиркома, специально ли эту систему ввели перед президентскими выборами.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ сравнила людей, намеренно совершавших нарушения на выборах, с "работником банка, который грабит банк, чтобы проверить его безопасность".

"Если вы не проголосовали повторно, вы не можете говорить о том, что это возможно", – ответила Памфилова, посоветовав журналистам Reuters "поехать в вашу страну, поснимать там выборы в каких-нибудь глубинках, а потом сравнить вашу систему, закрытую и непрозрачную, с нашей".

Она добавила, что система не нуждается в серьезных изменениях, потому что новая. Кроме того, Памфилова пообещала, что в "Мобильном избирателе" исправят "небольшие недочеты".

Как сообщал "Обозреватель", накануне агентство Reuters пересчитало количество проголосовавших в день выборов президента РФ и выяснило, что половина голосов находится только на бумаге.