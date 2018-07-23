Достаточно посмотреть на любой календарь, чтобы понять, насколько качественно промыты мозги большинства людей на планете. Мы видим 2018 год от рождества Христова, или как было принято в совке – "новой эры". Старая эра, соответственно, была до рождества Христова и этот период назывался "до новой эры". Заметим, летоисчисление ведется не от какого-то объективного или глобального события, а от конфессионального, во многом – спорного события, которое дошло до нас в настолько искаженном виде, что об этом даже думать не хочется. Тщательно и многократно отредактированное Евангелие имеет мало общего с тем, что происходило на самом деле. Константинополь не может похвастаться запасами письменных документов, которые дают совершенно другой взгляд на период, который теперь является началом летоисчисления, а вот Ватиканская библиотека располагает огромным количеством документов, прямой доступ к которым изменил бы само представлении о том, стоило ли городить огород с "новой этой" или нет.

Кроме того, такой ход практически предавал забвению все то, что происходило до этой самой "новой эры". Единственное, что было допустимым – евангелические тексты. Но ведь в остальном мире в это самое время никто не знал о рождении Христа и жил своей, вполне насыщенной и часто – более просвещенной жизнью. Мало того, иудеи ведут собственный внутренний календарь, мусульмане – свой, у индусов – свое представление об этом, как было у китайцев или японцев, например. Что уже говорить о великих империях центральной и южной Америки, где и слыхом не слыхивали о таких именах или таком способе исчисления времени. Тем не менее, они жили полноценной жизнью, пока туда не пришли христиане и не уничтожили даже саму память о предках и о том, что местные жители не были дикарями, а принадлежали к высокоразвитым цивилизациям.

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Во всем этом есть какая-то мерзкая и отвратительная составляющая, которая исподволь заставляла забывать все, кроме написанного в церковных книжках.

А ведь та же Индия или Китай последовательно и на протяжении тысячелетий формировали собственную культуру, которая постепенно трансформировалась, эволюционировала, принимая новые формы. Тем не менее, стандартный курс истории преподает представление о том, что после первобытного строя возник Вавилон и Египет, где-то в это время была Минойская культура, но более или менее подробное изложение событий начинается с Греции и Рима. И то, большинство этих знаний было возвращено в "Эпоху Возрождения", когда после тысячелетия забвения, открывались древние знания. Нить преемственности была оборвана и на события и артефакты древности смотрели как на некую сказку или легенду.

Между прочим, такой же самый подход применяется не только церковью, но и более цивилизованными и светскими институтами.

Так, например, совки и сейчас свято верят в существование выдуманной великой отечественной войны или "ВОВ", которая началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года. Для них – ударом ниже пояса является информация о том, что их любимое вместилище колбасы по 2.10 и "бломбира" вступило не в ВОВ, а во Вторую Мировую войну 17 сентября 1939 года, и в рамках этой войны вело боевые действия с Германией, начавшей войну 1 сентября. Их доводит до белого каления документальный факт капитуляции Германии 8, а не 9 мая, и что Мировая война тем не закончилась, ибо шла война с Японией и совок отметился в ней, вероломно нарушив договор о ненападении, который Япония выполнила четко и без вопросов. Поэтому-то в совке и не любят вспоминать именно этот эпизод. Хотя борзописцы иногда рассказывают о том, что именно на Дальнем Востоке совковая армия показала себя во всей красе и с блеском выполнила наступательную операцию. Но эти восторженные возгласы все равно приглушаются, чтобы кроме вероломства не вскрылся еще и тот факт, что к моменту наступления японская Квантунская армия уже получила приказ не оказывать сопротивления и практически – стояла на месте, демонстрируя лишь очаговое и не организованное сопротивление. Общего приказа не было, а значит – не было взаимодействия сил и средств, логистики и всего прочего.

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Но кроме этого, есть еще один слой проблемы, который как раз и попадает под определение искаженной реальности или деформации ее восприятия.

Речь тут вот о чем. До сих пор считается, что войну начали страны "оси", состоящей из Германии, Италии и Японии. Соответственно, исчисление начала ее ведется от первого дня боевых действий Германии против Польши. Но в Польшу не вторгались ни Япония, ни Италия. Почему же этот факт взят за начало большой войны? Есть две причины, по которым такое могло случиться. Достаточно было одной из этих стран начать боевые действия и секундомер включился. Вторая причина – масштаб боевых операций, который демонстрировала одна из стран Оси.

Однако по обоим этим критериям Мировая война началась на два года раньше. В июле 1937 года Япония начала свое вторжение на континент, которое по масштабам боевых действий и по площади захваченных территорий не уступало тому, что Германия совершила несколькими годами позже. Но обычный курс истории об этом ничего не говорит и внимание к Японии возвращается лишь в декабре 1941 года, после атаки на базу ВМС США в Перл Харбор. А ведь до этого произошло множество событий и по итогам войны здесь были зафиксированы гигантские людские потери. Например, в Корее погибло 473 тыс. человек, и это больше, чем потери США, Великобритании, Франции или Италии. Казалось бы – для мировой войны такое количество потерь не впечатляет, но кому известна эта цифра? Кто-то знает, сколько людей погибло на Филиппинах? Один миллион человек. Индия -2,5 миллиона, Япония – 3,1 миллиона, Китай – 20 миллионов.

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Как не крути, масштабы катастрофы, случившейся в Азии, вполне сопоставимы с тем, что творилось в Европе, но это как-то осталось за скобками. А ведь здесь дело не только и не столько в масштабах, а в том, что и как происходило. Очень многое из того, что было тогда, разворачивается прямо на наших глазах и мы это воспринимаем как нечто новое и беспрецедентное. Это как раз тот случай, когда незнание истории ведет к ее повторению.