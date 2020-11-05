Советница Трампа бурно помолилась за его победу над демонами и стала героиней мемов. Видео

Главный пастор мегацеркви Флориды New Destiny и духовная советница президента США Дональда Трампа Паула Уайт эксцентрично помолилась за его переизбрание на второй срок.

Проповедь транслировалась в прямом эфире и опубликована на YouTube. Сразу же пользователи стали делать мемы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уайт заявила, что переизбранию Трампа и всей Америке противостоит "демонический заговор", нацеленный "конкрентно на шесть штатов". Очевидно, она имела в виду штаты, которые на тот момент продолжали обрабатывать бюллетени.

Проповедница несколько раз повторила, что слышит "глас победы", и, перемежая свой речитатив непонятными словами, возвестила об "ангельском подкреплении" из Африки и Южной Америки.

"Я слышу звук обильного дождя, я слышу звук победы, я слышу звук крика и пения. Я услышала звук победы. Я слышу звук обильного дождя, я слышу звук победы", — сказала она.

Также Уайт призвала бастовать до победы в борьбе с врагами, которые отрицают переизбрание Трампа.

В соцсетях начали накладывать разную музыку на резонансную проповедь.

Напомним, Паула Уайт устроилась на работу в Белый дом в 2019 году. Но с Трампом она познакомилась, как утверждают СМИ, еще в 2002 году, когда он обратил внимание на ее телешоу. Она молилась за Трампа во время избирательной кампании 2016 года и присутствовала на его инаугурации.

Духовная советница обвиняет оппонентов Трампа в использовании колдовства и черной магии, а богатство она называет свидетельством божьей благодати. В США отношение к Уайт неоднозначное. Ее неоднократно обвиняли в распространении ереси и мракобесия.

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