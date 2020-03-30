Советник премьера Израиля заразилась коронавирусом

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ультраправославным делам Ривка Палух заболела коронавирусом.

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Об этом сообщает издание Times of Israel. При этом отмечается, что недавно она контактировала с премьером во время официальной встречи.

Известно, что Палух, вероятнее всего, подхватила инфекцию от своего мужа, у которого заражение COVID-19 диагностировали ранее.

Ривка Палух заболела коронавирусом

В правительстве поспешили заверить, что еще ранее начали придерживаться безопасного расстояния при встречах советника и премьера. Однако источники в офисе Нетьяху заявили, что Кабмин будет действовать согласно инструкциям Минздрава.

Речь идет о том, что будет установлено и протестировано всех контактных лиц Ривки Палух, в том числе и в парламенте. Помимо этого, возможно, премьера и других советников тоже отправят на 14-дневный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль относится к COVID-19 как к биологической атаке – его методы борьбы с пандемией коронавируса можно назвать самыми жесткими и своевременными по сравнению с другими странами мира.

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