Советник Бориса Джонсона проигнорировал COVID-19 и проехал полстраны: теперь ему грозит отставка

Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс, имея симптомы коронавируса, нарушил правила самоизоляции и проехал более 400 километров. Теперь политики требуют его отставки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает The Guardian, 31 марта полиция города Дарем получила информацию о том, что Каммингс находится в их городе, хотя 28-29 марта он сам сообщал о том, что имеет симптомы COVID-19.

"Офицеры связались с владельцами этого жилища, которые подтвердили, что данное лицо присутствовало и самоизолировалось в части дома", – отметили в полиции.

В Дареме находится дом родителей Каммингса, по словам свидетелей его видели у ворот с ребенком около 17:45. А 5 апреля советника Джонсона возле этого дома видел сосед, который рассказал изданию, что был возмущен таким поведением политика.

"Я был возмущен. Вы не можете просто так сбежать из Лондона и приехать в Дарем. Другим людям не разрешают делать этого, у нас одни правила и для Доминика Каммингса и для других людей", – заявил он.

Доминик Каммингс REUTERS

Также по словам соседа, Каммингс был одет в пальто и теплый шарф, несмотря на теплую погоду.

"Должно быть, он носил их, чтобы защитить себя, восстанавливаясь после COVID-19", – сказал он.

Член парламента и заместитель председателя Лейбористской партии Тулип Сиддик заявил, что Каммингс не имел права нарушать условия самоизоляции.

"Руководство правительства было очень четким: оставайся дома и не занимайся второстепенными поездками. Британцы не ожидали, что для них эти правила будут работать, а для Каммингса – нет. Даунинг-стрит должны немедленно объяснить его действия", – заявил он.

Доминик Каммингс

А исполняющий обязанности лидера либерал-демократов Эд Дэви отметил, что если это правда, то советнику Джонсона нужно уйти в отставку. Аналогичное мнение высказал и лидер Вестминстерской шотландской национальной партии Ян Блэкфорд.

"Позиция Доминика Каммингса совершенно несостоятельна – он должен уйти в отставку или быть уволен", – подчеркнул он.

Несмотря на все заявления, Даунинг-стрит пока никак не прокомментировала эту ситуацию: ни в своих обращениях, ни по просьбе прессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. На следующий день о симптомах заявил и Каммингс.