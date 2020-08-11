Совет Европы может экстренно собраться из-за протестов в Беларуси

Президент Литви Гитанас Науседа призвал президента Совета Европы Шарля Мишеля провести внеочередное заседание в связи с протестами в Беларуси.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора 11 августа, сообщается на сайте главы государства.

Науседа считает, что Евросоюз должен активно реагировать на ситуацию в Беларуси и помочь в обеспечении стабильности в стране.

Мишель заверил, что в ближайшее время проинформирует о возможности проведения экстренного заседания и возможностях использования других инструментов, которые есть в распоряжении ЕС.

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