Совет Европы может экстренно собраться из-за протестов в Беларуси
Президент Литви Гитанас Науседа призвал президента Совета Европы Шарля Мишеля провести внеочередное заседание в связи с протестами в Беларуси.
Об этом шла речь во время их телефонного разговора 11 августа, сообщается на сайте главы государства.
Науседа считает, что Евросоюз должен активно реагировать на ситуацию в Беларуси и помочь в обеспечении стабильности в стране.
Мишель заверил, что в ближайшее время проинформирует о возможности проведения экстренного заседания и возможностях использования других инструментов, которые есть в распоряжении ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Есть информация о пострадавших и жертвах.
Во вторник, 11 августа, протесты продолжились. Силовики жестко задерживали участников демонстраций. Также они избили журналистов и разбили им камеры, некоторых из них задержали.