Совет ЕС упростил визовый режим с Беларусью: как будет теперь

Совет Европейского Союза в среду, 27 мая, согласовал заключение двух соглашений с Беларусью: об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Такое решение приняли представители правительств стран Евросоюза, передает Deutsche Welle. Соглашения упростят и удешевят оформления виз гражданам Беларуси, которые путешествуют в Шенгенскую зону, и гражданам ЕС, которые едут в Беларусь.

Беларусь оба документа ратифицировала еще в апреле. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля.

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Отметим, соглашения упрощают пакет документов, который необходимо представить определенным категориям граждан, а также выдачу многократных виз для некоторых категорий часто путешествующих. Плата за обработку визовых заявок снизится до 35 евро.

Это касается краткосрочных поездок – не более 90 дней в течение любых 180 дней.

"Визовая статистика является доказательством растущей важности отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество заявок на шенгенские визы в Беларуси достигло почти 650 тысяч.

Заключение соглашения об упрощении оформления виз является важным шагом в отношениях между нашими людьми и будет способствовать укреплению наших экономических, культурных и научных связей", – заявил Давор Божинович, министр внутренних дел Хорватии, председательствующий в Совете ЕС.

Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения визового режима. Согласно ему, Беларусь соглашается принимать своих граждан, если у них нет разрешения пребывать на территории ЕС либо если они такое право утратили. То же самое касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц, если у них нет отдельного разрешения на пребывание в ЕС.

Кроме того, Беларусь будет принимать также граждан третьих государств или лиц без гражданства, у которых нет права пребывать в ЕС, если у них на момент въезда в Евросоюз была виза или разрешение на проживание в Беларуси. То же касается и лиц, незаконно въехавших в ЕС с территории Беларуси.

Государства ЕС несут точно такие же обязательства перед Минском.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность выехать в эту страну по паспорту гражданина Украины.