Он был одним из самых опытных сотрудников ГРУ или как его между собой называли коллеги – "Террариума" или сокращенно "Теририка". Еще будучи стажером, он обратил на себя внимание руководства ловкостью и находчивостью. Как-то он сдавал экзамен по конспирации, который длился не день и не два – а полгода. Ему давались различные задания, которые надо было решить самым неожиданным способом. Например, ему удавалось гадить в лифтах элитных домов. Обычно стажеры засыпались на подобных тестах и приходили из города грязными и вонючими, а он – ни разу не попался.

На государственных экзаменах председатель комиссии поставил задание ему и его коллеге – принести из магазина по бутылке виски "Чивас" самой большой выдержки, не заплатив при этом ни копейки. Задание пошло не так, как планировалось изначально, но в итоге он сумел превратить свое почти полное поражение в триумф. В общем, с виски не сложилось, и он уже был в отчаянии, поскольку видеокамеры четко перекрывали отдел с алкоголем, а возле самых дорогих напитков стоял мордоворот с дубинкой. Ни ему, ни коллеге не удалось даже остановиться на этом ряду, и тогда он решил, что возвращаться с пустыми руками просто нельзя. Поэтому он стащил пачку сосательных конфет. Коллега заметил этот ход и уже перед кассой – смахнул себе в карман пачку презервативов. Так они и вернулись в Террариум и предстали перед экзаменационной комиссией, которая была явно расстроена фактом отсутствия коньяка.

И тогда он достал из кармана сосательные конфеты, а напарник – пачку с презервативами. Председатель долго смотрел на них обоих, а потом сказал, что победа будет за тем, чья добыча окажется дороже. У презервативов цена была выше и победу чуть не присудили конкуренту, и тогда он предложил внимательнее осмотреть презервативы и оказалось, что все они с дырками, которые он незаметно проколол. В общем, победу присудили ему, и с тех пор он стал матерым и тертым полевым агентом, исполнявшим самые сложные задания.

В Лондон он решил лететь окольным путем: через Кипр, Италию и Португалию. Ему казалось, что так его никак не смогут соотнести с работой в ГРУ, но сегодня был явно не его день. Возможно, сложности начались с того, что самолет хоть и прилетел из другой страны, но на его фюзеляже, крупными синими буквами было написано "Аэрофлот". Он сразу заметил, что всех пассажиров и их багаж досматривают особенно внимательно.

Когда очередь дошла до него, он напрочь забыл английский язык, что было очень странно потому, что по-английски он знал не так уж и много, чтобы это забыть. Он легко мог сказать "Хау ду ю ду, Билл?" или "ван дринк", но лишними знаниями он не перегружался, поскольку слишком умных в ГРУ не любят и откровенно жгут их в крематории, снимают это на видео и показывают остальным, чтобы те знали, чем все может закончиться, если сильно умничать. Вообще-то, он владел еще и немецким языком. Так он мог сказать "Хенде хох", "Гитлер капут", "Нихт шисен" и даже "Алес", но в этом случае ничего не могло помочь. Пограничник открыл его портмоне и обнаружил чек от такси, на котором он ехал из штаб-квартиры ГРУ в аэропорт. Там же был чек на предоплату лондонской проститутки и электронный билет в солсберецкий монастырь. Но больше всего пограничника смутило удостоверение сотрудника ГРУ с его фотографией.

Понятно, что после этого был досмотрен весь его багаж. В чемодане обнаружили парашют, тушенку армейского образца, с клеймом министерства обороны, парадный мундир, портрет Путина и книжку в мягком переплете с грифом "Совершенно секретно" с названием: "Инструкция по применению боевого отравляющего вещества Новичок" и несколько пар резиновых перчаток и надувная женщина с ценником и названием "Маша". К ней прилагался кокошник, небольшая лопата для блинов и сам блин. На самом дне чемодана был телефонный справочник "Желтые страницы ГРУ" с указанием должностей и фамилий всех сотрудников, их адресами, номерами автомобилей и небольшими фотографиями. В рюкзаке ничего особенного пограничник не нашел, разве что складной путеводитель по Солсбери и трехлитровую банку "Новичка".

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Но даже в такой сложной ситуации он не растерялся и протянул пограничнику билет до Колумбии, а именно, до столицы Колумбии. Это был вариант "Б". Если ему не удается попасть в Солсбери, то по легенде, он быстро пересаживается в самолет до Колумбии и потом – везет оттуда сумки для Сергея Лаврова.

Пограничник еще раз все внимательно осмотрел и разрешил все упаковать, поскольку на соседнем "чек ине" уже шла посадка на Боготский самолет. Уже после того, как самолет до Боготы оторвался от взлетной полосы Хитроу, он понял, насколько был близок от провала, но и в этот раз ему удалось вывернуться, впрочем – как и всегда. Не зря он – лучший полевой агент ГРУ.