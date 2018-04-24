Совершена атака на базу России в Сирии - СМИ

В сети появилась информация, что дроны якобы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

"Местные источники сообщают об "атаке дронов" и "работе систем ПВО" на российской авиабазе Хмеймим", – говорится в Telegram-канале WarJournal.

Об этом также сообщает Telegram-канал Directorate 4.

"Сторонники официального Дамаска распространяют сообщения о работе российских систем ПВО на авиабазе Хмеймим в Латакии. По их сведениям, базу пытались атаковать два беспилотника, но были сбиты до того, как успели сбросить гранаты", – отметили в соцсети.

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Также, есть информация, что на базе все "отлично".

"Короткой строкой: "Не беспокойтесь, на базе Хмеймим все отлично. Враг не прошёл. Подробности позже", – отметили в Telegram-канале Майор и Генерал.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение химического оружия против гражданских лиц.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийские подразделения ПВО уничтожили 71 крылатую ракету из 103 выявленных в воздушном пространстве республики.

В то же время Европейское командование США (EUCOM обнародовало заявление, в котором указало, что силы противовоздушной обороны России и Сирии не сбили ни один из выпущенных 14 апреля снарядов. С таким же заявлением выступил президент США Дональд Трамп.