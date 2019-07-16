Совбез ООН срочно собрался из-за закона о языке в Украине: все подробности

Совет безопасности ООН собрался во вторник, 16 июля, для рассмотрения закона Украины об украинском языке по инициативе России.

Обсуждение началось в 17:00 по киевскому времени. На сайте Совбеза указано, что повестка дня включает письмо постоянного представителя РФ. Заседание было назначено именно на 16 июля, поскольку в этот день обсуждаемый закон вступил в силу.

"Мы вновь подтверждаем приверженность территориальной целостности и суверинитета Украины", – заявили в начале брифинга.

Отметим, в центре внимания был исключительный статус украинского языка и его соотношение с реализацией Минских соглашений. При этом, Москва предлагала рассмотреть закон еще месяц назад, однако Совбез созывать отказались по причине того, что президент Украины Владимир Зеленский тогда только вступил в должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что опрос функционирования государственного языка в Украине является предметом обсуждения только нашего государства.

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