Совбез ООН собрался на экстренное заседание по Сирии: онлайн-трансляция

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с ударом США и союзников по Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. (Чтобы посмотреть видео - доскрольте до конца страницы).

Встреча была инициирована Россией, которая обвинила Запад в "акте агрессии против суверенного государства".

Внесенный Россией проект резолюции осуждает удар по Сирии и требует воздержаться от дальнейшего использования силы.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на экстренном заседании повторил слова главы РФ.

При этом он заявил, что США и союзники своим ударом показали, что они якобы "потакают террористам".

"Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии на Сирию приводилась статья из Конституции США", - сказал он.

Россия в ООН в который раз отвергла обвинения в химатаке и высказала мнение, что она была "подставой."

При этом Небензя подчеркнул: "Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Вы за 24 часа можете закончить конфликт, выведя своих карманных террористов из этой страны".

Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.

В ответ на это США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Помимо этого, Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии.

В свою очередь Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.