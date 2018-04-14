Совбез ООН собрался на экстренное заседание по Сирии: онлайн-трансляция

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с ударом США и союзников по Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. (Чтобы посмотреть видео - доскрольте до конца страницы).
Встреча была инициирована Россией, которая обвинила Запад в "акте агрессии против суверенного государства".
Внесенный Россией проект резолюции осуждает удар по Сирии и требует воздержаться от дальнейшего использования силы.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на экстренном заседании повторил слова главы РФ.
При этом он заявил, что США и союзники своим ударом показали, что они якобы "потакают террористам".
"Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии на Сирию приводилась статья из Конституции США", - сказал он.
Россия в ООН в который раз отвергла обвинения в химатаке и высказала мнение, что она была "подставой."
При этом Небензя подчеркнул: "Призываем США прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь. Вы за 24 часа можете закончить конфликт, выведя своих карманных террористов из этой страны".
Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.
В ответ на это США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.
Помимо этого, Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии.
В свою очередь Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.