Совбез ООН соберется из-за украинского языка: названы последствия

Заседание Совета Безопасности ООН 16 июля, созванное Россией по поводу вступления в силу закона о государственном языке в Украине, может обернуться против самой РФ.

"Сегодня Украина попытается использовать эту площадку в противовес Российской Федерации", – рассказал украинский дипломат Андрей Телиженко в эфире ObozTV.

По словам Телиженко, на заседании Совбеза ООН Киев поднимет тему украинских моряков, которые находятся в плену в Москве. А также напомнит о расследовании катастрофы MH17 – пять лет назад, 17 июля 2014 года, подконтрольные России террористы сбили на Донбассе пассажирский Boeing 777.

Таким образом, отметил Телиженко, Украина может обратить попытку российской пропаганды в Совбезе ООН в свою пользу.

Дипломат подчеркнул, что в любом случае никаких резолюций и решений Совбеза ООН по поводу закона об украинском языке не будет.

"Никаких негативных последствий для Украины не будет. РФ пытается использовать западную дипломатию и западные площадки для своего PR и пропаганды. Чтобы показать в своем черном ящике своим гражданам, что все хорошо, что заграница их поддерживает, что они имеют возможность высказываться на таких площадках, как ООН, ПАСЕ и др.", – объяснил он.

"Никаких решений, резолюций (Совбеза ООН. – Ред.), принятых большинством стран – не будет…. Сегодня будет чисто пропагандистское собрание со стороны РФ. Ничего больше", – заверил Телиженко.

Заседание Совбеза ООН состоится 16 июля в 17:00 по киевскому времени twitter.com/un

Как сообщал OBOZREVATEL, Совбез ООН по запросу России соберется 16 июля в 17:00 по киевскому времени. Заседание будет посвящено украинскому "языковому закону" №5670-д, который был принят Верховной Радой 25 апреля и 16 июля вступил в силу.

В конце мая Россия уже пыталась рассмотреть в Совбезе ООН закон об украинском языке. Тогда Москву резко поставили на место, что взбесило российских представителей.

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