Совбез ООН из-за пандемии принял резолюцию по прекращению огня: Россия должна сложить оружие

Дарья Дурова Мир 00:50, 2.07.2020

Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко. Подчеркивается, что резолюция требует немедленно прекратить боевые действия во всех мировых конфликтах, что касается и агрессии России в Украине.

Документ призывает к гуманитарной паузе на 90 дней. "Россия должна следовать духу и букве этого решения и немедленно прекратить огонь на Донбассе", – прокомментировал решение ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Николенко добавил, что Организация Объединенных Наций приняла резолюцию спустя 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня.

Резолюция ООН.
Facebook / Олег Николенко
Резолюция ООН.
Facebook / Олег Николенко

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может проникать непосредственно в клетки сердца через сосуды и размножаться там, вызывая осложнения.

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Мир

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