Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста

Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович уволился со своей должности в знак протеста.

Об этом бывший госслужащий написал в своем профиле в Instagram. Он занимал должность замначальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – написал Проскалович.

В комментариях многие пользователи благодарят чиновника за смелость и гражданскую позицию и выражают ему свою поддержку.

В течение последних суток в Беларуси об увольнении заявило много сотрудников государственных СМИ и чиновников.

Сотрудник администрации президента РБ написал заявление об увольнении (Instagram Артема Проскаловича)

Проскалович отказался быть юристом на госслужбе (Instagram Артема Проскаловича)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси двое телеведущих заявили об увольнениина фоне масштабных протестов против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

В Беларуси еще один телеведущий на фоне массовых протестов и задержаний активистов, написал заявление об увольнении.

В сети распространили видеобращения бывших сотрудников силовых структур Беларуси, которые выбрасывают свою форму в знак протеста против жесткого разгона активистов.