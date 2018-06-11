Сотрет с лица земли: климатологи предупредили о бушующих стихиях

Климатологи, проанализировав метеорологические данные за полвека, предупредили о критической повышении риска смерчей и шквалов.

Особенно это касается средней полосы, черноморского побережья, юга Дальнего Востока, передает РИА Новости.

При этом прогнозируется увеличение риска не только смерчей, а вообще опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы.

"Это связано с повышением температуры воздуха, влажности. Для смерча важен еще поворот ветра. Наиболее сильные смерчи возникают рядом с холодным фронтом, потому что там формируется суперячейковое облако, закручивается воздух и образуется воронка", — заявил один из авторов модели прогноза смерчей Александр Чернокульский.

Отмечается, что если саму угрозу смерча метеорологические модели определяют неплохо, то предсказание конкретного места удара пока вызывает проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время мир все чаще подвергается действию аномальных природных явлений, которые не всегда можно однозначно объяснить.