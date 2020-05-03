Сотням районов и деревень Британии удалось избежать ада коронавируса: карта
В сотнях районов и деревень Великобритании на данный момент не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса COVID-19.
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Как пишет Daily Mail, британское Управление национальной статистики (ONS) создало интерактивную карту, которая показывает количество умерших от коронавируса по почтовому индексу (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Анализ карты показывает, что наименьшее количество смертей приходится на те территории страны, которые находятся за пределами крупных городов.
Так, большие участки Уэльса, Юго-Западной и Восточной Англии остались нетронутыми вирусом, который поразил большую часть Великобритании.
При этом в двух районах Лондона – на Ламбет-Норт, включая соседние Боро-стрит и Саутуорк-стрит, и в Северном Актоне – также еще не было зарегистрировано смертей от коронавируса.
За пределами Лондона, всего в 24 городах Корнуолла не произошло ни одного случая смерти от COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, смертность от коронавируса в бедных районах Англии и Уэльса в два раза выше, чем в среднем по стране.