Сотням районов и деревень Британии удалось избежать ада коронавируса: карта

В сотнях районов и деревень Великобритании на данный момент не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса COVID-19.

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Как пишет Daily Mail, британское Управление национальной статистики (ONS) создало интерактивную карту, которая показывает количество умерших от коронавируса по почтовому индексу (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В какие британские регионы не добрался COVID-19

Анализ карты показывает, что наименьшее количество смертей приходится на те территории страны, которые находятся за пределами крупных городов.

Так, большие участки Уэльса, Юго-Западной и Восточной Англии остались нетронутыми вирусом, который поразил большую часть Великобритании.

При этом в двух районах Лондона – на Ламбет-Норт, включая соседние Боро-стрит и Саутуорк-стрит, и в Северном Актоне – также еще не было зарегистрировано смертей от коронавируса.

За пределами Лондона, всего в 24 городах Корнуолла не произошло ни одного случая смерти от COVID-19.

Daily Mail

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, смертность от коронавируса в бедных районах Англии и Уэльса в два раза выше, чем в среднем по стране.

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