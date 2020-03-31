Сотня больных и две смерти:  коронавирус добрался до Госдепа США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коронавирусом заразились 40-50 сотрудников ведомства.

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает "Интерфакс". Помпео отметил, что в частности инфицированным оказался персонал, который набирают по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.

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"Каждое утро я читаю новости со всего мира. не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь почти 3 тысячи американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого это коснулось", – сказал Помпео

При этом он не уточнил, кто именно из сотрудников Госдепа умер, и где он мог заразиться вирусом.

Отметим, что ранее в Госдепе сообщали, что из 75 тысяч работников ведомства зараженными коронавирусом оказались 105 человек – 75 за рубежом и 30 непосредственно на территории США. В Госдепе также подтвердили смерть не менее двух нанятых за рубежом сотрудников, зараженных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, США стали новым лидером по количеству зараженных коронавирусом, однако несмотря на негативную статистику, в стране были готовы к отмене карантина.

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