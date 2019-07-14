Сотни задержанных: Францию потрясли массовые протесты

Во Франции в день взятия Бастилии, 14 июля, с новой силой разгорелись протесты представителей движения "желтых жилетов".

Об этом сообщает канал BFMTV. Протестующие устроили беспорядки в центре Парижа, пытаясь помешать президенту Эммануэлю Макрону провести парад на Елисейских полях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что активисты скандировали лозунги с требованием отставки Макрона и освистали автомобиль президента, который проезжал мимо представителей войск, выстроенных для осмотра перед военным парадом.

Протесты во Франции Европейская правда

Протесты во Франции ТАСС

Протесты во Франции РИА Новости

Также протестующие начали строить баррикады. Полиция применила против "желтых жилетов" слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 152 человека. Среди них – три лидера движения "желтых жилетов": Максим Николь, Жером Родригес и Эрик Друэ.

"Тем, кто попытался помешать в Париже проведению парада, должно быть стыдно. 14 июля – это день единения нации, и это следует уважать", – заявил в связи с происходящим министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Протестующие строят баррикады из железных ограждений на Елисейских Полях в Париже pic.twitter.com/JmgaJLlyyS — RT на русском (@RT_russian) 14 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

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