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Мусульмане вышли праздновать Курбан-Байрам в Москве: фото и видео

1.1т Читать материал на украинском

11 августа в Москве вышло на улицы более 200 тысяч мусульман, чтобы отметить один из двух главных праздников в исламе – Курбан-байрам.

По словам руководителя епартамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова, всего на улицах было больше 240 тысяч мусульман, передает ТАСС.

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Также в сети появились фото и видео, на которых можно хорошо рассмотреть творящееся на улицах российской столицы.

Читайте об истории этого праздника, а также запретах в этот день - на OBOZREVATEL.

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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свинорусов беспокоит исламизация европы. А исламизация мацквы не беспокоит?! Пхахахха
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ТАК МАЦКВА МУСУЛЬМАНСКАЯ !!!!!!!!!!!!! А ГУНДЯЙ АФИЦЕР КАКОЙ ЖЕ ПАРАФИИ , ШАМАН АДНАКО
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CARGO 100
CARGO 100
Петрова Ольга, на то Россия и является Федерацией. Татарстан, Башкирия, Калмыкия ... Москва - столица. Чего ты "родить" то хотела?
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