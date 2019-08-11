Мусульмане вышли праздновать Курбан-Байрам в Москве: фото и видео

11 августа в Москве вышло на улицы более 200 тысяч мусульман, чтобы отметить один из двух главных праздников в исламе – Курбан-байрам.

По словам руководителя епартамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова, всего на улицах было больше 240 тысяч мусульман, передает ТАСС.

Также в сети появились фото и видео, на которых можно хорошо рассмотреть творящееся на улицах российской столицы.

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