Сотни студентов в Беларуси вышли на митинг против Лукашенко. Фото и видео
Около двух сотен студентов в столице Беларуси Минске вышли на митинг против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд.
Активисты колонной прошли от входа в Белорусский национальный технический университет в центр города, выразив несогласие с результатами проведенных выборов, передает Onliner в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Возле Минского государственного лингвистического университета студенты заметили министра иностранных дел Владимира Макея и попросили его подписать петицию за свободные выборы. Он отказался, как и ректор университета, которая вежливо попросила студентов не испортить праздник.
Колонну студентов сопровождал сотрудник милиции в манишке "Информационная группа". В громкоговоритель их предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
О задержании студентов во время мирной акции протеста сообщило местное издание TUT.BY. По информации журналистов, силовики задержали активистов возле площади Победы и главного корпуса БГУ, а также моста через реку Свислочь.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на протесте в Минске парень сделал предложение руки и сердца девушке.