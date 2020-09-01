Сотни студентов в Беларуси вышли на митинг против Лукашенко. Фото и видео

Около двух сотен студентов в столице Беларуси Минске вышли на митинг против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд.

Активисты колонной прошли от входа в Белорусский национальный технический университет в центр города, выразив несогласие с результатами проведенных выборов, передает Onliner в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Возле Минского государственного лингвистического университета студенты заметили министра иностранных дел Владимира Макея и попросили его подписать петицию за свободные выборы. Он отказался, как и ректор университета, которая вежливо попросила студентов не испортить праздник.

Митинг студентов в Беларуси Onliner в Telegram

Колонну студентов сопровождал сотрудник милиции в манишке "Информационная группа". В громкоговоритель их предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Студенты не согласны с результатами выборов "Бинокль" в Telegram

О задержании студентов во время мирной акции протеста сообщило местное издание TUT.BY. По информации журналистов, силовики задержали активистов возле площади Победы и главного корпуса БГУ, а также моста через реку Свислочь.

Колонна прошла к центру города Onliner в Telegram

Студентов сопровождала милиция Onliner в Telegram

Мирная акция протеста в Минске. news.tut.by

Милиция прибыла на мероприятие. news.tut.by

Студентов задержали силовики. news.tut.by

О количестве задержанных ничего неизвестно. news.tut.by

Силовики задержали студентов в Минске. news.tut.by

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на протесте в Минске парень сделал предложение руки и сердца девушке.