Сотни студентов в Беларуси вышли на митинг против Лукашенко. Фото и видео

Сотни студентов в Беларуси вышли на митинг против Лукашенко. Коллаж

Около двух сотен студентов в столице Беларуси Минске вышли на митинг против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд.

Активисты колонной прошли от входа в Белорусский национальный технический университет в центр города, выразив несогласие с результатами проведенных выборов, передает Onliner в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Возле Минского государственного лингвистического университета студенты заметили министра иностранных дел Владимира Макея и попросили его подписать петицию за свободные выборы. Он отказался, как и ректор университета, которая вежливо попросила студентов не испортить праздник.

Митинг студентов в Беларуси Onliner в Telegram

Колонну студентов сопровождал сотрудник милиции в манишке "Информационная группа". В громкоговоритель их предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Студенты не согласны с результатами выборов "Бинокль" в Telegram

Колонна прошла к центру города Onliner в Telegram

Студентов сопровождала милиция Onliner в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на протесте в Минске парень сделал предложение руки и сердца девушке.

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