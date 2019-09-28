Сотни личных врагов? Против Трампа из-за Зеленского ополчились спецагенты

Более 300 экс-спецагентов США обратились к Конгрессу с открытым письмом, в котором призвали привлечь американского президента Дональда Трампа к ответственности из-за скандального телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американский телеканал CBS News. Известно, что бывшие сотрудники системе национальной безопасности США объединились в группу National Security Action.

Они считают, что Трамп, обратившись к Зеленского с просьбой начать в Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, чрезмерно превысил свои полномочия, а также вызывает "глубокое беспокойство в том, что касается обеспечения национальной безопасности".

"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость от персональных политических интересов президента", – говорится в послании, направленном Конгрессу.

Дональд Трамп

"Сенсации последних дней требуют ответа. Все мы признаем необходимость формальной процедуры импичмента для того, чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что может оставаться скрытым. Мы приветствуем тех членов конгресса, в частности спикера Пелоси, которые пошли необходимым путем", – отмечается в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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