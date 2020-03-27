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28 марта • обновлено в 02:02
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Сотни иранцев умерли от метанола, приняв его за лекарство от коронавируса

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В Иране 480 человек умерли и более 2,8 тысяч нанесли ущерб здоровью, употребив метанол в качестве "лекарства" от коронавируса.

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Об этом заявил иранский врач, который помогает Министерству здравоохранения, пишет The Independent.

Поверили фейкам: сотни иранцев умерли, выпив "лекарство" от коронавируса

aa.com.tr

"В других странах существует только одна проблема - новая пандемия коронавируса. Но мы сражаемся здесь на двух фронтах", – сказал доктор Хоссейн Хасанян, советник Министерства здравоохранения Ирана.

Среди пострадавших также пятилетний ребенок, которому метанол дали родители.

Отмечается, что жители страны поверили в фейки о том, что метанол якобы помогает в борьбе с коронавирусом или предотвращает заражение.

В соцсетях иранцы стали распространять историю британского таблоида, как британский школьный учитель и другие смогли вылечиться от коронавируса с помощью меда и виски.

В сочетании с сообщениями о необходимости использования дезинфицирующих средств для рук на спирте часть иранцев посчитала, что алкоголь, если принять его внутрь, также убьет вирус в организме. На фоне спроса на алкоголь местные "самогонщики" продают крайне токсичный метанол.

По последним данным в Иране коронавирусом заболели 32 332 человек, из которых вылечились 11 133. Скончались 2 378.

Поверили фейкам: сотни иранцев умерли, выпив "лекарство" от коронавируса

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран заказал украинский противовирусный препарат для лечения коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Иран
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