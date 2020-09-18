Сотни хасидов покинули границу с Украиной – пограничники
Более 700 паломников-хасидов организованно покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и уезжают вглубь Беларуси.
Как сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя Гомельской пограничной группы Алексея Дюбенкова, в первую очередь покинули нейтральную полосу женщины с грудными детьми.
"Столпотворения в пункте пропуска "Новая Гута" нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться", – рассказал он.
По словам Дюбенкова, на данный момент на нейтральной полосе остается около 200 человек, среди которых несколько детей. Некоторые из них собирают вещи и направляются к белорусскому пункту пропуска.
В пятницу у хасидов начинается празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год).
"Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи", – говорится в Telegram TUT.BY.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год).
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли сотни хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.
У десяти хасидов, которые прибыли с паломничеством в Умань, тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным.