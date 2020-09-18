Сотни хасидов покинули границу с Украиной – пограничники

Мирослав Семенюк Мир 11:48, 18.09.2020 Обновлено: 12:40, 18.09.2020

Более 700 паломников-хасидов организованно покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и уезжают вглубь Беларуси.

Как сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя Гомельской пограничной группы Алексея Дюбенкова, в первую очередь покинули нейтральную полосу женщины с грудными детьми.

"Столпотворения в пункте пропуска "Новая Гута" нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться", – рассказал он.

По словам Дюбенкова, на данный момент на нейтральной полосе остается около 200 человек, среди которых несколько детей. Некоторые из них собирают вещи и направляются к белорусскому пункту пропуска.

В пятницу у хасидов начинается празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

"Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи", – говорится в Telegram TUT.BY.

Хасиды на границе с Украиной
tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

Безвиз Украины с ЕС оказался под угрозой из-за процедуры назначения главы САП

"Слуга народа" забрала из субсидий 2,2 млрд грн и отдала их на ремонт дорог

Арахамия заявил, что заблокирует создание ВСК по "вагнеровцам"

Хасиды спели Гимн Украины на границе с Беларусью, их призвали вернуться домой. Видео

Кравчук виявився з китайським привітом