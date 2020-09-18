Сотни хасидов покинули границу с Украиной – пограничники

Более 700 паломников-хасидов организованно покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и уезжают вглубь Беларуси.

Как сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя Гомельской пограничной группы Алексея Дюбенкова, в первую очередь покинули нейтральную полосу женщины с грудными детьми.

"Столпотворения в пункте пропуска "Новая Гута" нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться", – рассказал он.

По словам Дюбенкова, на данный момент на нейтральной полосе остается около 200 человек, среди которых несколько детей. Некоторые из них собирают вещи и направляются к белорусскому пункту пропуска.

В пятницу у хасидов начинается празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

"Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи", – говорится в Telegram TUT.BY.

Хасиды на границе с Украиной tut.by

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