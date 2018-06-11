Сотни человек застряли в море: Италия резко открестилась от беженцев

Спасательное судно Aquarius с более 600 мигрантами на борту застряло в Средиземном море из-за отказа Италии принимать лодку в свой порт.

Как сообщает CNN, новый министр внутренних дел Маттео Сальвини пригрозил полностью закрыть порты для спасательных судов с беженцами.

Еще во время предвыборной компании он обещал остановить поток мигрантов в страну.

Судно Aquarius принадлежит европейской благотворительной организации SOS Mediterranee. На его борту находятся 629 человек, включая 123 ребенка и подростка без родственников, а также семь беременных женщин. Африканцев подобрали с различных плавсредств у побережья Ливии и пересадили на Aquarius.

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Отмечается, что Сальвини призвал власти Мальты предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну, но они отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.

CNN

Как отмечает Reuters, глава МВД Италии не имеет полномочий управлять работой портов, поэтому пока не ясно, будет ли выполнено его распоряжение. В частности, мэр Неаполя выразил готовность принять мигрантов.

Ранее Сальвини назвал благотворительные организации, занимающиеся спасением людей в море, "такси для мигрантов".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 июня во Франции начали сносить незаконные лагеря мигрантов.