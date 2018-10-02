Общая и давно известная черта украинцев – юмор, очень часто спасает от депрессии, отчаянья и перманентной тоски зеленой. Юмором затыкаются пробоины во внешней психологической защите, но очень часто юмор становится методом пояснения действий противника. С одной стороны это – хорошо потому, что юмор избавляет от страха, а страх – антипод свободы. Ты либо живешь свободным, либо живешь в страхе. Страх – фундамент рабства. С другой стороны, юмористические пояснения намерений или действий противника, могут скрыть что-то важное и это может вылиться в неприемлемую цену, которую придется заплатить за упущенную, очень важную деталь.

И напротив, Запад в целом, имеет больший крен в прагматизм и юмор вряд ли заменит сухой расчет. Поэтому там – другой юмор потому, там другой юмор, не такой смачный, но и не такой опасный, в своих крайностях. Не удивительно, что мы уже наплевали на мотивацию Путина в той его совокупности действий, которые он творит с самого начала своего правления на Московии. Вернее, мы это пытались делать, но пока не грянула война, делали это факультативно, а когда началось вторжение, харьковские тиффози выдали универсальную и очень юмористичную формулу, которая для нас и является ответом на вопрос: почему он это делает? Не только в Украине, но и во многих странах, любой может ответить на это опрос: "Путин — **ло", вот и все объяснение.

Между тем, там имеются более серьезные попытки нарыть эту мотивацию и они дают несколько версий, которые при отстраненном рассмотрении выглядят более, чем неубедительными. Чаще всего эти версии взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Например, нынешние войны Путин ведет из-за маршрутов транзита газа. Он хочет продавать собственный газ богатой Европе и не хочет пускать на тот рынок своих конкурентов. Так было в Грузии, так есть в Украине и Сирии.

Обычно на этом рассуждения заканчиваются, ибо все выглядит стройно и логично. Однако, если не побояться показаться странным и задать парочку последовательных вопросов, которые выглядят глупо, то на третьем вопросе окажется, что два предыдущих были не такими уж и глупыми и привычные пояснения действиям Путина, окажутся не такими уж и очевидными.

Итак, он хочет поставлять газ и нефть в Европу и не хочет, чтобы часть его рынка была занята кем-то другим. А зачем?

Вопрос кажется глупым, а ответ на него очевидным – чтобы заработать больше денег сегодня и иметь возможность зарабатывать их завтра. Тут – тоже все банально и просто, но вот второй вопрос уже запускает несколько другую логическую цепочку, хоть формально он идентичен первому. А зачем? Оказывается, что тут уже нет очевидного или логичного ответа. Допустим, что Путин – крайне алчный чудак и стремится к богатству. Но как не смешно, у богатства имеется какой-то более или менее вменяемый верхний предел.

Например, если к нему подходить с критерием возможности все это потратить, то этот номер с Путиным не проходит, как не проходит номер и с аналогом того же Билла Гейтса, который вложил всю свою жизнь в свою компанию и он уже работал именно на компанию, а сам вел довольно скромную жизнь. Кстати, многие официальные мультимиллиардеры ощутили это верхний предел и если доходы валились на них сверх этого предела, они просто вваливали десятки миллиардов долларов в благотворительность, какие-то прорывные научные проекты или что-то такое.

Это потому, что потратить огромную массу денег просто не реально, за всю свою жизнь и за жизнь детей и внуков, ибо большие деньги имеют свойство расти, вроде бы на ровном месте. Каждый может взять калькулятор и посчитать, сколько даст миллиард долларов на самом обычном депозите за год и увидеть, о чем идет речь, а если десять миллиардов? А сто? И это речь о депозите, а имеются легальные варианты заработать еще больше, вкладывая не в депозиты.

С Путиным этот номер не проходит по двум причинам. Первая – под его личным контролем, пусть и через подставных лиц, находится сумма в пределах между 200 и 300 миллиардов долларов. Это значит, что на проценты от этой суммы вполне может жить целое небольшое государство, а уж один дедуган – подавно. Он может каждый день принимать ванны из самого дорого шампанского или осетровой икры, иметь автопарк из самых дорогих автомобилей, личные самолеты просто невероятной роскоши, просто океанские лайнеры в двадцать палуб с огромными бассейнами и вертолётными площадками.

Между прочим, одно время ломали копья по поводу его дворца в Геленджике за миллиард долларов и примерно за такую же сумму – в Крыму, на месте дачи Януковича, но Путину легко хватило бы денег для того, чтобы построить себе апартаменты на Луне и Марсе прямо сейчас, причем, особой убыли денег в карманах он бы не почувствовал. Он бы мог одновременно скупить все наркотики на Земле и сделать себе многокилометровую "дорожку" или "пятку", перед размерами которой Эйфелева башня показалась бы мелкой шпилькой. Одним платежом он легко оплатил бы всех проституток в мире и мог бы устроить оргию, одного вида которой императору Нерону хватило бы для того, чтобы застрелиться из древнеримского "Глок-17". Причем, вот это все, что описано выше, он мог бы сделать одновременно и все равно, денег бы осталось столько, что ими можно было оклеивать стены домов даже не городов, а государств.

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Мало того, ежедневно его состояние увеличивается на сотни миллионов долларов. Такое нереальное по сути, но реальное по факту зрелище, проще представить глубоким горным озером, в которое вливается бурная река, а вытекает из него лишь маленький поток и потому, уровень озера стремительно растет. А на его берегу сидит лысый чудак, который просто физически не может выпить больше трех литров воды в день, но все равно пытается увеличить приток воды. И вот после этой картины, вернемся к стадии второго вопроса и зададим его еще раз: А зачем?

Еще один аргумент "против", связан с первым. Путин уже довольно старый чудак и сколько ему осталось, он примерно знает. Мы же понимаем, что у двадцатилетнего хлопца жизнь предстоит намного более длинная, чем у Путина в его шестьдесят с гаком. Это значит, что времени, когда можно пожить с шиком и в образе графа Монте-Кристо – все меньше и для пышного житья на остатке лет, требуется все меньше денег, ибо за пять лет их можно потратить больше, чем за год, например. Так что "лобовая мотивация" про газ-нефть, деньги, богатство и роскошь – просто не срабатывает.

Но есть еще робкие голоса о том, что Путин борется за величие Московии, поэтому он так лихо списывает десятки миллиардов Сирии, Кубе и прочим странам, от которых никогда не было толку и не будет никогда. Списывание таких сумм должно говорить о том, что собственная страна сыта, обута, одета, имеет заначки и приняла облик вполне комфортного, спокойного и безопасного места, где хочется жить и творить. Но, ничего подобного.

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Как вчера где-то было метко написано: "Страны, не имеющие месторождений нефти и газа, планируют проложить вдоль трассы Таллинн-Рига-Каунас сеть мобильной связи 5G, а в РФ, где – залейся нефтью и занюхайся газом, не могут положить асфальт на дороги". По факту, вот уже два десятка лет в стране идет последовательный демонтаж социальных программ, закрываются школы и больницы ну и конечно – проводится пенсионная реформа, которая для россиян стала неприятным, но отнюдь не последним сюрпризом. Скажем так, пенсионную систему только начали реформировать и если там думают, что повышение пенсионного возраста это уже – все, жестоко ошибаются. Там надо пристегнуть ремни, ибо шоу только началось.

Почему это происходит, Димон сказал четко: "Денег нет, но вы – держитесь там". Правда, он не уточнил, за что именно держаться его населению, а само оно никогда не придет к выводу о том, что держаться надо за его глотку и за глотки тех чудаков, которые при всем желании, не смогут потратить собственное бабло.

Что характерно, деньги есть на списание долгов, на военщину (обороной это назвать нельзя, ибо у слова "оборона" — несовместимый смысл с тем, что делают российские военные), на компенсацию компаниям друзей Путина, компании которых попали под санкции. Есть миллиарды для фонда дочки Путина, которая решила создать собственный "Центр танцевания" или вот недавно стало известно, что есть еще один фонд "Талант и успех", в который недавно были влиты 6.35 миллиардов рублей. Казалось бы – все правильно, надо поддерживать творческую молодежь, но есть небольшой нюанс. Этот фонд создан Сергеем Ролдугиным, знаменитым путинским Виолончелистом и по совместительству – долларовым мультимиллиардером.

Еще одна странность, которая демонстрируется прямо сейчас, показывает еще одну сторону этого вопроса. Прямо сейчас РФ избавляется от долларовой массы и долларовых обязательств США. В общем, это можно было бы оценивать по-разному, если бы эти средства пошли бы на развитие внутренней инфраструктуры, стимулирования бизнеса и так далее, но ничего подобного не произошло.