Соседка Украины потребовала от Германии $900 млрд: в чем дело

Польша должна получить от Германии как минимум $900 млрд задолженности по выплате репараций.

С таким заявлением выступил депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак, передает WPolityce. Он считает, что вопрос выплаты компенсаций затягивается.

"Это позорно, что такой очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировалось в течение последних 30 лет. Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права", – сказал Шевчак.

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польши за Вторую мировую войну, а речь идет о по крайней мере 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападениях на польское правительство", – добавил он.

По его словам, польское правительство не должно отступать в вопросе немецких репараций.

Напомним, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением со стороны Советского Союза.

Иллюстрация Vespa

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше устроили массовое сожжение книг, которые католики посчитали кощунственными и оскорбляющими христианскую религию. В списке, кроме прочего, оказался "Гарри Поттер" Джоан Роулинг и "Сумерки" Стефани Майер.

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