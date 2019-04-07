|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Соседка Украины потребовала от Германии $900 млрд: в чем дело

960Читать материал на украинском

Польша должна получить от Германии как минимум $900 млрд задолженности по выплате репараций.

С таким заявлением выступил депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак, передает WPolityce. Он считает, что вопрос выплаты компенсаций затягивается.

"Это позорно, что такой очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировалось в течение последних 30 лет. Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права", – сказал Шевчак.

Новости
Путин может захватить Польшу: аналитики предупредили об опасности

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польши за Вторую мировую войну, а речь идет о по крайней мере 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападениях на польское правительство", – добавил он.

По его словам, польское правительство не должно отступать в вопросе немецких репараций.

Напомним, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением со стороны Советского Союза.

Иллюстрация

Иллюстрация

Vespa

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше устроили массовое сожжение книг, которые католики посчитали кощунственными и оскорбляющими христианскую религию. В списке, кроме прочего, оказался "Гарри Поттер" Джоан Роулинг и "Сумерки" Стефани Майер.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Тема
Вторая мировая война
Место
Польша
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения