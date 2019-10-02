Сосед США пообещал Украине летальное оружие: что известно

Оппозиционная Консервативная партия Канады пообещала увеличить поддержку Украины, в том числе и предоставить Киеву летальное оружие.

Такое заявление сделал лидер политсилы Эндрю Шир, передает "Укринформ". "Мое правительство восстановит историческую поддержку Канадой Украины и поможет Украине обезопасить свои границы и защитить население. Это, в частности, включает расширение действующих миссий по поддержке Украины и предоставление украинскому войску необходимого для защиты границ оборудования”, – сказал он.

Канада пообещала Украине оружие "Цензор.НЕТ"

Шир также пообещал восстановить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT-2 и поспособствовать развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, лидер партии поддержал более решительно применения так называемого “акта Магнитского”, который позволяет Канаде накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада запретит въезд жителям "Л/ДНР" по паспортам Российской Федерации.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал