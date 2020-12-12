Сорван самый крупный джекпот в истории европейских лотерей

11 декабря в международной лотерее EuroMillions выиграли рекордный джекпот за все ее существование – 200 миллионов евро. Победителем стал житель Франции.

Как пишет издание Le Parisien, его имя пока неизвестно. Для того, чтобы получить выигранную сумму у француза есть 60 дней.

Отмечается, что победными оказались 5 из 50 цифр – 6, 9, 13, 24 и 41, а также два "счастливых звездных номера" – 3 и 12.

Издание также подсчитало, что обладатель 200 млн евро сможет, к примеру, купить себе два самолета Airbus A320, более 4 тысяч золотых слитков, 2430 ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире или 12 гиперкаров Bugatti's The Black Car.

Как отмечается, это самый крупный выигрыш в истории европейских лотерей. Предыдущий рекорд в 190 млн евро был зафиксирован в Великобритании в 2019 году.

Лотерея EuroMillions – появилась в 2004 году. ЕЕ считают самой большой лотереей, которую проводят в Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Австрии. Стандартный билет в большинстве стран стоит 2,5 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Австралии выиграла 737 тысяч долларов, играя в лотерею на протяжении 20 лет. Выигрыш она планирует разделить с сыновьями.