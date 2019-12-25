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25 декабря • обновлено в 21:30
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Сорвались с обрыва: в Грузии на Рождество в ДТП погибли дети

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Во вторник, 25 декабря, в Грузии автомобиль с детьми сорвался с обрыва, в результате чего пять школьников погибли на месте.

Как сообщает "Грузия Онлайн", авария произошла возле села Хала Кобулетского района. Погибшим было около 17 лет, четверо из них учились в 11-м классе.

Предварительно установлено, что машина сорвался с высоты 10 метров. Спасателям пришлось доставать тела из обрыва, тела погибших доставили в прозектуру для полного определения личности.

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При этом "Новости Грузии" пишут, что авто, на котором ехали подростки, упал с дороги в ущелье реки в 30 км от Кобулети. По данным с места событий, машина потеряла управление, съехала с трассы и сорвалась с высоты 50 метров. Спасатели достали из машины несколько сумок со школьными учебниками. Не исключено, что подростки решили поездкой на автомобиле отметить начало каникул в школе.

Из-за трагического несчастного случая мэрия города Батуми отложила намеченное на сегодня праздничное открытие новогодней елки и запланированный концерт. Грузинская полиция начала расследование аварии.

ДТП

ДТП

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии произошло масштабное ДТП – перевернулся микроавтобус с военнослужащими, в результате чего 14 солдат получили травмы разной степени тяжести.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Грузия
Теги
дети ДТП
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