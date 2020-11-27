Соратники "вора в законе" Лоту Гули назвали заказчика и причину его убийства

В окружении "вора в законе" Надира Салифова, известного как Лоту Гули, считают, что причиной его убийства стала месть "законника" Рафика Эйвазова (Рафик Массалинский) за отрезанное ухо.

Об этом сообщил "Росбалт" со ссылкой на источник. Операция готовилась долго, на нее были израсходованы сотни тысяч долларов.

По словам источника, само убийство Салифова произошло не так, как описывалось по "горячим следам". Киллер Хаган Зейналов в последнее время сблизился с "вором в законе" и неожиданно стал приносить в его казну крупные суммы. 20 августа 2020 года он приехал в отель в Анталье, где находился Гули, и они удалились, чтобы обсудить с глазу на глаз финансовые дела.

Раздался выстрел, тут же из комнаты выбежал Зейналов, крича, что в Салифова стрелял снайпер. Охранники сначала действительно думали, что по нему вели огонь через окно. Когда они поняли, что это не так, а пулю выпустил Зейналов, тот уже сбежал.

По версии источника, в окружении Гули установили, что в реальности Зейналов был засланным казачком и выполнял то, что ему передавали от Рафика Эйвазова. Последний выделял и деньги Зейналову на проведение операции, в том числе те суммы, которые передавались Гули под видом его доли.

У Эйвазова никогда не было большой дружбы с Салифовым. Более того, когда он в 2013 году попал за решетку, Лоту Гули запустил "маляву", что Рафик не является "вором".

В 2017 году отношения между "ворами" перешли в состояние войны. Это привело к тому, что люди Салифова отловили Эйвазова в Турции и отрезали ему ухо.

Эйвазов поклялся отомстить, и с тех пор последовательно выполнял свой план.

Как сообщал OBOZREVATEL, убийство в Турции одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лоту Гули) приведет к переделу, в том числе и в Украине. Об этом, а также почему украинские воры панически боялись азербайджанца рассказал экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.