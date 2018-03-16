Соратника Березовского в Британии убили - полиция

Смерть соратника российского олигарха Бориса Березовского и его бизнес-партнера Николая Глушкова была насильственной.

Полиция Лондона расследует ее как убийство. Смерть наступила от сдавливания шеи. Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

"На данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийства в Солсбери, и нет никаких доказательств отравления", – заявили в полиции.

Отмечается, что вскрытие было проведено 15 марта. На следующий день стали известны результаты.

По факту убийства Глушкова, а также отравления бывшего шпиона-перебежчика из РФ Сергея Скрипаля Следственный комитет России возбудил уголовное дело 16 марта.

Напомним, 4 марта в Солсбери был отравлен вместе с дочерью Сергей Скрипаль.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением Скрипаля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в хамской манере ответила на обвинения Великобритании, заговорив о провокациях.

Как сообщал "Обозреватель", 13 марта первым о смерти Глушкова рассказал владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Позже, друзья российского бизнесмена заявили, что считают его смерть подозрительной.

Его тело нашла дочь в квартире в Нью-Мальдене. Отмечалось, что на шее были обнаружены следы от удушения. Похожей смертью умер Березовский. Его задушили шарфом в Лондоне.