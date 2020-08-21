Соперница Лукашенко подала в суд, чтобы оспорить результаты выборов в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд Беларуси жалобу о признании выборов недействительными.

Об этом соперница действующего президента Александра Лукашенко сообщила на своей странице в Facebook. Канопацкая заявила о грубом нарушении конституции и избирательного кодекса.

"Грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса при назначении и проведении выборов является безусловным основанием для признания их недействительными", – написала политик.

Канопацкая подчеркнула, что приемлемы только ненасильственные законные способы политической борьбы.

"В том числе и для сохранения правоспособности кандидата в президенты Республики Беларусь на подачу данной жалобы я прошла весь этот сложный электоральный цикл, потратив значительную сумму собственных средств. Да, вот такая я – белорусская женщина-политик. Не всем понятная, не всеми любимая, без восхитительных котлет в анамнезе, но не запятнанная в крови наших граждан", – добавила она.

Политик подала жалобу в суд Анна Канопацкая в Facebook

Соперница Лукашенко хочет оспорить результаты выборов Анна Канопацкая в Facebook

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